Knie-OP bei ÖFB-Kapitän David Alaba „erfolgreich“!

Das ist jetzt schnell gegangen: ÖFB-Teamkapitän David Alaba ist nach seinem am Sonntagabend erlittenen Kreuzbandriss am Dienstagnachmittag vom renommierten Kniechirurgen Christian Fink in Tirol operiert worden! Der Eingriff sei „erfolgreich“ gewesen, teilte Alaba-Arbeitgeber Real Madrid am Abend mit, ohne den Ort der Operation zu bestätigen.