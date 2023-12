Kreuzbandriss! Verpasst David Alaba nun die EURO?

Bei den Untersuchungen wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert, teilte der Klub am späten Sonntagabend mit. Alaba soll in den kommenden Tagen operiert werden und wird monatelang ausfallen. Die Saison könnte damit für den früheren Bayern-Profi bereits beendet sein, auch ein Start bei der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ist fraglich.