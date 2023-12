England regelt nun Umgang mit Transschülern

Seit Monaten schwelt in Großbritannien eine Debatte um den Umgang mit Transschülern - also Schülern, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Mittlerweile gibt es erste Richtlinien, die am Dienstag von der britischen Regierung vorgelegt wurden. An erster Stelle stehe hier, wie es heißt, das Kindeswohl. Auch müssten die Ansichten der Eltern miteinbezogen werden.