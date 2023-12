Kogler: „Entwicklung kann sich sehen lassen“

Die Bundes-Sport GmbH erhob, wie die Mittel eingesetzt werden. In absoluten Zahlen wurde bei der Beschickung von Athleten zu Wettkämpfen und Trainingskursen der größte Zuwachs verzeichnet (+6,44 Mio. Euro), gefolgt von Investitionen in die Infrastruktur Verbandsmanagement (+3,35), in Trainer für den Leistungs- und Spitzensport sowie deren Aus- und Fortbildung (+2,80) und in das Personal des Verbandsmanagements (+2,52). Die größten prozentuellen Steigerungen wurden bei den Investitionen in Schulkooperationen, in die Aus- und Fortbildung von Wettkampfrichtern und Funktionären sowie in die Doping-Prävention registriert.