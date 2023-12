Dutzende Tote bei Schiffsunglück vor Libyen

Heuer bereits 140.000 Flüchtlinge in Italien angekommen

Die meisten Todes- und Vermisstenfälle verzeichnete demnach Tunesien, gefolgt von Libyen. Ziel ist häufig Italien und damit die Europäische Union. In Italien sind in diesem Jahr bisher 140.000 Flüchtlinge eingereist, das sind fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Libyen ist zu einem wichtigen Transitland für Menschen geworden, die vor Krieg und Armut nach Europa fliehen. Die meisten wagen die gefährliche Überfahrt nach Europa in seeuntüchtigen Gummibooten.