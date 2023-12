Champions League: Achtelfinal-Auslosung, ab 12 Uhr

Der Modus:

Die Gruppensieger sind gesetzt, die Gruppenzweiten ungesetzt. Allerdings ist es ausgeschlossen, dass Mannschaften, die schon in der Gruppenphase gegeneinander antraten, sich im Achtelfinale schon wieder duellieren. Außerdem dürfen in der ersten Runde nach der Gruppenphase keine Mannschaften desselben Landesverbandes aufeinander treffen. Ein Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wäre also erst im Viertelfinale möglich.