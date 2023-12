Auktions-Wahnsinn um WM-Trikots von Lionel Messi

Anlässlich des ersten Jahrestages wurden in New York sechs Trikots, die Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi beim WM-Triumphzug trug, versteigert - sie kamen im Auktionshaus „Sotheby‘s“ für eine unglaubliche Summe unter den Hammer. Die „Krone“ erlebte vor kurzem in Argentinien den Messi-Wahnsinn auch hautnah.