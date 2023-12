„Das Burgenland bleibt das Wohnland Nummer 1“

Verlängerung fix

Eine Sonderförderrichtlinie kurbelt den Ausstieg aus fossilen Energieträgern an. „Das Land bietet seit heuer für energetische Sanierungen ein zinsengünstiges Darlehen bis zu 100.000 Euro an. Damit soll nicht nur der Einsatz alternativer Energieformen forciert, sondern auch die Bevölkerung finanziell entlastet werden“, so Dorner. Im „Krone“-Gespräch kündigt er an, die Förderung werde es ebenso 2024 geben.