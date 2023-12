Saudi-Klub lockt David Alaba mit 20 Mio. pro Jahr

Vertrag bis 2026

Nichtsdestotrotz wolle Alaba, dessen Vertrag bei den „Königlichen“ bis 2026 läuft, in Madrid bleiben, heißt es. In der laufenden Saison stand der Innenverteidiger unter Carlo Ancelotti in 16 Pflichtspielen auf dem Rasen, wobei ihm zwei Torvorlagen gelangen.