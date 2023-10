Patellasehne von ÖSV-Dame erneut durchtrennt

Wie sich ein Start beim Weltcupauftakt in Sölden anfühlt, weiß Elisabeth Kappaurer. Auch wenn ihr „letztes Mal“ verletzungsbedingt schon sechs Jahre her ist. „Egal, wie viel und gut du davor trainierst - du weißt nie, ob du wirklich parat bist“, sagt „Lisi“, die vorigen Samstag ihren 29. Geburtstag feierte und in 25 Tagen nach exakt sechs Jahren - verletzungsbedingter - Abwesenheit ihr Comeback am Rettenbachferner gibt.