John Malkovich als „Monsieur Blake zu Diensten“

Mit seinem trockenen, englischen Humor bringt Blake Schwung in das marode Schloss und beginnt richtig Lust an seinem neuen Leben zu finden. Jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass ihm niemand auf die Schliche kommt. Denn da ist auch der griesgrämige Gärtner Phillipe, der Blake so gar nicht über den Weg traut …