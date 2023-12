Double-Double! Pöltl glänzt bei Sieg von Toronto

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) im 24. Saisonspiel den zehnten Sieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge setzten sich die Kanadier im ersten von zwei Duellen binnen 48 Stunden mit den Atlanta Hawks 135:128 durch. Für Jakob Pöltl standen 15 Punkte und 13 Rebounds sowie sechs Assists und drei Blocks in 31:54 Einsatzminuten zu Buche.