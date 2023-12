Nach COP28: Grüne stellen Pendlerpauschale infrage

Kritik kommt von den Umweltorganisationen

Greenpeace, WWF, GLOBAL 2000 etc. äußerten Kritik am „abgeschwächten Abschlussdokument“. Umweltministerin Gewessler (Grüne) brach vor dem Abflug (wie beim Hinflug in der Economy Class) dennoch in Jubel aus. „Gerade in Anbetracht der schwierigen Situation hat die Einigung enorme Bedeutung für das Weltklima“, versichert sie nach nächtlichem Verhandlungsmarathon. Der Schlüsselsatz „Weg von fossilen Brennstoffen“ habe eine neue Ära im globalen Klimaschutz eingeläutet.