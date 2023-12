Brunner will klimaschädliche Förderungen abbauen

In Österreich eher Steuervergünstigungen

In Österreich und anderen Industrieländern gibt es jedoch kaum noch direkte Zuschüsse oder Förderungen für fossile Energieträger. „Der allergrößte Teil ist in Steuervergünstigungen, also in indirekten Subventionen, versteckt“, sagte Wifo-Ökonomin Daniela Kletzan-Slamanig. Steuererleichterungen für fossile Energieträger kämen für den Staat aber einem Verzicht auf Einnahmen gleich. Außerdem bedeute es, dass Alternativenergien noch stärker gefördert werden müssten. „Wenn die Fossilen künstlich billig sind, muss ich die Erneuerbaren noch stärker fördern, um den Nachteil auszugleichen.“