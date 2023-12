Der kleine Emil (4) wurde zum großen Helden

Seit knapp vier Jahren wohnen die Hadzalic’ schon in St. Martin. Die Familie mit bosnischen Wurzeln ist bestens integriert. Emils große Schwestern gehen in die Schule, der Bub in den Kindergarten. Beim Einzug halfen die Nachbarn, jetzt wollen sie helfen. „Ich habe sofort angeboten, dass die Nachbarn nach dem Brand bei uns duschen und ihre Wäsche waschen können“, sagt Hadzalic - und meint es auch so.