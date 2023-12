Walkner: „Der Weg zurück ist nicht unmöglich!“

Walkner war in der Vorbereitung auf die Dakar-Rallye am 5. Dezember schwer zu Sturz gekommen. Zwei von drei Venen zum Knöchel wurden stark beschädigt, durch den schnellen Eingriff in Palm Springs wurden die wichtigsten Funktionen einmal erhalten. „Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sich so viele Menschen so sehr ins Zeug schmeißen für mich. Schon an der Unfallstelle hat sich das KTM-Team rund um Teamchef Andi Hölzl, meine Kollegen sowie mein Mechaniker gut um mich gekümmert und alles zu 100 Prozent richtig gemacht. Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, bedankte sich Walkner.