435 Mio. Euro Gewinn flossen in Salzburgs Kassa

Im Idealfall geht es über Farmklub Liefering in die Bundesliga zum heimischen Serienmeister und anschließend in eine europäische Top-Liga. Beispiele, die diesen Weg erfolgreich beschritten haben, gibt es mittlerweile zur Genüge: Spieler wie Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer oder Karim Adeyemi starteten ihre Karrieren einst in der Mozartstadt. Und ließen die Kassa der Salzburger bei ihren Abgängen richtig klingeln.