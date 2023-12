Rot-weiß-rote Luftabwehr wird modernisiert

Ausbildung der Soldaten läuft parallel

Gleichzeitig sollen Soldaten am neuen Gerät ausgebildet werden. Nach der Modernisierung werde man über ein System verfügen, „das alle künftigen Eventualitäten umfasst“. Eine „offene Systemarchitektur“ ermögliche zudem die volle „Interoperabilität“, was auch im Hinblick auf Österreichs Bestreben, sich am europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield zu beteiligen, nicht unwichtig ist.