Forscher stießen in ungeahnte Höhlen-Tiefen vor

Schon mehrmals hatte sich der sympathische Abenteurer – mit Wohlwollen des Grundbesitzers, des „Öko-Grafen“ Friedrich Hardegg – ins „Trockene Loch“ bei Schwarzenbach an der Pielach gewagt. Es verliert sich auf sechs (!) Kilometern Länge in die schier unergründliche Unterwelt. „Wir konnten bei unserem jetzigen, viertägigen Eindringen 300 Meter Neuland erforschen“, bestätigen auch Gremmels Höhlenkameraden, der Wiener Dr. Franz Lukasch und Benjamin Prettenhofer aus Weiz in der Steiermark.