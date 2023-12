Schenken Sie Rangnick, Stöger, Pöltl und Co.!

Was für ein Weihnachtsgeschenk für Sport- und Business-Affine! Schenken Sie Teamchef Ralf Rangnick, Trainerlegende Peter Stöger, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, NBA-Mann Jakob Pöltl (per Video-Interview) und viele weitere auf einmal - der „Krone Leadership Day“ am 22. Februar in der Wiener Ballonhalle macht‘s möglich.