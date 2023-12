Schwer verletzt! Walkner bangt um seine Karriere

Nach einer reibungslosen Erstversorgung vor Ort und einer sehr gut funktionierenden Rettungskette wurde der Kuchler sofort ins „Desert Regional Medical Center“ nach Palm Springs geflogen. Die erste Diagnose seitens der behandelnden Ärzte in Amerika fiel erschütternd aus. Walkner zog sich mehrfache, auch offene, Frakturen an Schien- und Wadenbein und am Fuß zu, sowie einen komplexen Trümmerbruch am linken oberen Sprunggelenk. Auch eine Knieverletzung wurde vermutet. Die erste Operation am Dienstag sei gut verlaufen.