US-Politiker Kevin McCarthy tritt zurück

McCarthy war Anfang Oktober in einer historischen Abstimmung als Vorsitzender der Parlamentskammer abgewählt worden. Er übte die Position nur neun Monate lang aus. Radikale Republikanerinnen und Republikaner hatten zunächst seine Wahl behindert und ihn dann aus dem Amt getrieben. Es war das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses auf diesem Weg seinen Posten verlor. Das Amt kommt in der staatlichen Rangfolge der Vereinigten Staaten an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize.