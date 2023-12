KI soll künftig mithelfen, Doping zu entdecken

Künstliche Intelligenz (KI) soll in Zukunft bei der Aufklärung von Doping eine wichtige Rolle spielen. „Das ist mehr und mehr im Kommen“, sagte David Müller, der bei der NADA Austria die Bereiche Information und Prävention verantwortet, am Mittwoch bei einem Mediengespräch. So könnten Softwareprogramme in Zukunft bei auffälligen Mustern in den körperlichen Werten von Sportlern und Sportlerinnen Alarm schlagen, was den Ermittlern die Arbeit erleichtern würde.