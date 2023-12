Warum das „Komasaufen“ (nicht) ausgedient hat

Erst „vorglühen“, dann „Kübeltrinken“, am Ende ins Spital: So stellte man sich in den 2000ern die nächtliche Evolution des typischen Party-Teenagers vor. Krone+ erklärt im Rahmen einer großen Disco-Tour, wieso das Bild der „Generation Komasaufen“ nie ganz falsch, aber längst nicht richtig war - und was am heute vermeintlich bewussteren Fortgehverhalten trügerisch ist.