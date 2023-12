Mordanklage nach 15 Jahren: Im Streit erschossen?

Bereits 15 Jahre ist die Bluttat her, die den 47-Jährigen auf die Anklagebank ins Wiener Landesgericht bringt. Am 19. Dezember 2008 wurde in den Abendstunden ein Obdachloser erschossen - gefunden wurde er kniend vor einer Parkbank in der Nähe der Reichsbrücke in Wien-Donaustadt. Von einer Tatwaffe oder gar einem Schützen fehlte jede Spur.