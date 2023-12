„Sitzen ja nicht herum und warten auf Schnee“

Die genauen Schnee-Prognosen hat MA48-Abteilungsleiter Josef Thon fünf Tage im Voraus, bis zu sechsmal am Tag aktualisiert. In Wahrheit beginnt der Winter für seine Leute aber mitten im Sommer: „Da fahren wir dann mit dem Pflug, um junge Kollegen einzuschulen, und alle halten uns für verrückt.“ Indes ist der Schnee für gehbeinderte Menschen eine Herausforderung, gerade wenn die Gehsteige nicht gut geräumt sind. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.