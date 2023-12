Der Lungauer Nikolaus kam heuer mit dem Zug

In der klirrenden Kälte - es hatte am Nachmittag minus neun Grad - musste aber eine Gestalt verweilen. Denn dem Krampus wurde der Zutritt verwehrt. Warum? „Weil das der Nikolaus-Zug ist und da hat der Krampus nichts verloren“, erklärt Michael Moser, der in die Rolle des Nikolaus schlüpfte und an die Lungauer Kinder Geschenke verteilt.