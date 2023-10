Auf den Spuren der Lungauer Hexen

Im Wald ist es still. Äste ziehen Schatten auf den schmalen Pfad. Plötzlich knacken Zweige und eine dunkle Gestalt mit fahlem Gesicht erscheint zwischen den Bäumen. Mit ihrem Stab deutet sie auf eine kleine Erhebung am feuchten Waldboden. Sie weiß, dass sie sich an einem geschichtsträchtigen Ort befindet. Denn genau an dieser Stelle sollen bis ins 19. Jahrhundert Hexen hingerichtet worden sein.