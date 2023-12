ÖFB: Dieser EM-Standort hat nun oberste Priorität

Bei der gestrigen Auslosung sorgten die „Losfeen“ aus aller Herren europäischer Länder nicht nur dafür, dass mit Frankreich und Niederlande zwei Teams, die schon in der Qualifikation aufeinander getroffen waren, in einer Gruppe sind, sondern auch dafür, dass Österreich es zumindest logistisch ganz gut erwischt hat: Auftakt in der Düsseldorf Arena, dann zweimal hintereinander im Berliner Olympiastadion - da erspart sich die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick das totale „Kreuz und Quer“ durch Deutschland, jetzt hat ein Quartier im Großraum Berlin oberste Priorität.