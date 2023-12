Krampus und Perchten haben jetzt wieder Hochsaison

Gut 200 Perchten werden ab 18 Uhr beim Perchtenlauf am Samstag in Deutschlandsberg erwartet. Am Dienstag folgen schon die nächsten Läufe in Gratwein, Straß, Mautern, Kindberg, Trofaiach oder etwa Eibiswald. Für Kleinere tritt am selben Tag der Kinder-Krampus am Kulturhausplatz Liezen auf.