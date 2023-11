Der schicksalshafte Feiertag der Teufelinnen

Höllische Schreckensgestalten, furchterregende Masken und gruselige Perchten gibt es in Hülle und Fülle - der Krampuslauf in Klagenfurt lockt am Samstag ab 19 Uhr unglaubliche 50.000 Besucher an. Erstmals hetzen auch weibliche Krampusse durch die Innenstadt. Bei den Kirchheimer Teufelsweibern wimmelt´s vor grässlichen Weibagfrießan. Die „Kärntner Krone“ nimmt sie ab 20 Uhr live mit.