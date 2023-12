Rückkehr in den Alltag macht Bullen Probleme

„Wir müssen raus aus dieser emotionalen Welt in San Sebastian und rein in den Alltag. Der volle Fokus liegt auf dem Spiel gegen die Wolfsberger, die zuletzt sehr gute Ergebnisse eingefahren haben“, sagte Struber, für den das Duell mit den formstarken „Wölfen“ (drei Siege in Serie) eine spezielle Bedeutung hat. Der 46-Jährige stand vor seinen Stationen in Barnsley und New York bei den Kärntnern an der Seitenlinie. „Auf die ehemaligen Kollegen zu treffen, ist immer wieder schön. Die Mannschaft hat sich seit meinem Abgang massiv verändert, aber der Präsident ist immer noch derselbe und führt den Klub sehr familiär. Der WAC steht in der Defensive enorm kompakt, es wird ein schwerer Gang für uns.“