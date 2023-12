Ist Salzburgs Remis bei Real Sociedad ein Erfolg?

Pro: Kritiker eines Besseren belehrt

Was wurde Salzburg in den vergangenen Jahren - auch von uns - kritisiert, wenn die Mannschaft zu viele Gegentore kassierte. Was wurde gejammert, wenn ansehnlicher Fußball gezeigt, aber nicht gepunktet wurde. Diesmal hielten die Bullen die Null, schrieben sie bei einem Topklub aus einer Topliga an.