Sharon Stone: „Ich bin jetzt heißer als je zuvor“

„Du bist viel anspruchsvoller, wenn du älter wirst und Männer erkennen, dass du nicht mehr so einfach bist“, so Stone. „Es liegt nicht daran, dass du nicht mehr so heiß bist wie früher, du bist viel heißer. Aber du bist nicht so leicht zu fi**en, du bist nicht mehr so leicht loszuwerden und du bist nicht mehr so leicht zum Schweigen zu bringen“, klärt sie über sich auf.