Schneetreiben sorgt für mehr als 25 Unfälle in OÖ

Seit Donnerstagabend stehen einige Feuerwehren in Oberösterreich im Dauereinsatz: Die winterlichen Fahrverhältnisse sorgten für eine Reihe von Unfällen. Etwa in Bad Leonfelden, wo ein Lkw-Anhänger einen Pkw touchierte, oder in Zwettl an der Rodl, wo ein Lastwagen die Böschung hinunterstürzte.