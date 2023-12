„Es gibt ein Level, wo es nicht mehr gesund ist“

„Vieles Drumherum ist nur Gossip“

Ein Preis, den man als internationaler Trainer zu zahlen hat. Ebenso wie die ganzen Kameras um einen herum. Zwar sei das schon etwas Besonderes, allerdings brauche es all das für Tuchel nicht. „Ich würde es lieben, einfach nur Trainer zu sein, ohne das Drumherum. In Paris hatten wir Corona, in Chelsea wurden wir mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert und den eingefrorenen Vermögenswerten unseres Eigentümers Roman Abramowitsch. Ich musste drei-, viermal die Woche über Krieg und Sanktionen reden. Ich bin am glücklichsten, wenn ich eine gute Trainingseinheit hatte. Vieles Drumherum ist nur Gossip, das kann ich ohnehin nicht beeinflussen“, so der Champions-League-Sieger von 2021 (Chelsea).