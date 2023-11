Tuchel sagt sorry: „Normal kommt das nicht vor“

Neuer will bleiben

Der Bayern-Keeper will derweil seine Karriere über das Ende seines Vertrags beim FC Bayern im Sommer 2024 hinaus fortsetzen. Auf die Frage, wie lange er spielen wolle, sagte Neuer in Köln: „Mindestens so lange wie der Thomas.“ Thomas Müller hatte zuvor angekündigt, mindestens bis 2025 spielen zu wollen. „Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht“, sagte Neuer, der im März 38 wird: „Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation. Aber im Moment fühle ich mich besser und besser.“