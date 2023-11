Staplerfahrer (54) starb wohl doch nicht an Unfall

Unternehmen informierte über Todesursache

Am Donnerstagabend lag ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach ist es wahrscheinlich, dass der 54-Jährige nicht an einem Arbeitsunfall verstorben ist, sondern einen medizinischen Notfall erlitten hat, der schlussendlich zum Tod geführt haben dürfte. Das teilte das Schwazer Unternehmen am Abend mit, das endgültige Obduktionsergebnis stand noch aus. Der Betrieb zeigte sich tief betroffen und sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.