Bilyk verlängert Vertrag bei THW Kiel bis 2026

„Ich vertraue ihm. Er reift hier Schritt für Schritt. Ich hoffe, dass Niko mehr und mehr Verantwortung in der Mannschaft und in unserem Spiel übernimmt und die Weltklasse, die in ihm steckt, in jedem Spiel zeigt“, sagte THW-Trainer Filip Jicha über den Rückraumspieler. Für Österreich bestritt Bilyk bisher 95 Länderspiele.