Vera beendet ihre Ära

Robbie Williams, Tina Turner, Michael Douglas: Sie hatte sie alle - in ihrer Sendung „Vera“. Nach fast 30 Jahren Talkshow im ORF feierte Vera Russwurm, die als „Mutter der österreichischen Talkshow“ gilt und unter anderem mit dem New-York-TV-Award sowie dreimal mit der Romy ausgezeichnet wurde, am Montag bei der Aufzeichnung der letzten Ausgabe ihrer Talkshow ihren Abschied. Zu sehen ist die Sendung „Vera: Live is Life“ heute um 20.15 Uhr in ORF 2.