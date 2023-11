Diese beiden Royals werden in „Endgame“ genannt!

Die Aufregung in Großbritannien ist nach einem angeblichen Übersetzungsfehler in der niederländischen Ausgabe von Omid Scobies neuem Buch „Endgame: Inside the Royal Family and the Moarchy‘s Fight for Survival“ groß. Durch ein Versehen seien in die Ausgabe, die nun eiligst aus dem Verkauf genommen wurde, die Namen jener beiden Senior Royals gelangt, die sich einst laut Meghan rassistisch über die Hautfarbe von ihres Sohnes Archie geäußert haben sollen. Der Autor selbst bestreitet unterdessen, überhaupt jemals Namen genannt zu haben.