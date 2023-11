Zur Winterfest-Eröffnung gab‘s Strick-Gaudi

Das Winterfest feierte am Mittwoch bei tief winterlichen Temperaturen seine Eröffnung. Bei zwei Grad unter null hatten es die zahlreichen Gäste eilig ins Theaterzelt im Volksgarten zu kommen. Dort wurde es dann erst richtig kuschelig: Es wurde nämlich gestrickt. Die Produktion „Knitting Peace“ wickelte das Publikum in eine mystische Welt aus Seilen und Garnen ein. Während die Artisten ihre eigenen Körper als Stricknadeln verwendeten, war so manch einer im Publikum froh, sich das Ganze entspannt auf den Rängen anschauen zu dürfen. Fast schon surreal verschwammen in der Manege Körper und Gegenstände ineinander.