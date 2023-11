Knappes Europacup-Aus für Tirol bei Fenerbahce!

Aich/Dob und UVC Ried ebenfalls out

Ebenfalls im CEV-Cup der Männer ausgeschieden ist Aich/Dob. Nach der 0:3-Auswärtsniederlage in Griechenland gegen AONS Milon Nea Smyrni Athen revanchierte sich der Vizemeister mit einem sehr engen 3:2-Heimsieg. Am Ausscheiden konnte dies freilich nichts mehr ändern. Im Sechzehntelfinale des Challenge Cups musste sich UVC Ried auch zu Hause Steaua Bukarest geschlagen geben und schied nach dem 1:3 auswärts und dem 2:3 (21,-19,21,-20,-9) vom Mittwoch letztlich klar aus.