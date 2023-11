Türkei friert Vermögen im Ausland ein - auch in Ö!

Das türkische Problem in Nordsyrien

Mit Rojava („Westkurdistan“) ist eine Region in Nordsyrien gemeint. Die Türkei bombardierte wiederholt dieses kurdische Selbstverwaltungsgebiet, das von YPG-Milizen (Volksverteidigungseinheiten) kontrolliert wird. Die von der Kurdenmiliz YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei listet demgegenüber nicht nur die PKK, sondern auch die SDF als Terrororganisation.