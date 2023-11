War es eine Überdosis an Benzodiazepinen?

Der Prozess rund um ein Baby, das im Stadtspital Dornbirn das Licht der Welt erblickt hat und wegen starken Schreiens vermutlich ruhiggestellt wurde, geht in die nächste Runde. Am Mittwoch wurde der Prozess vertagt, ein neues toxikologisches Gutachten angefordert. Dieses soll nun klären, ob dem Kind eventuell eine Überdosis an Benzodiazepinen verabreicht worden war.