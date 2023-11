18 Prozent mehr Alko-Unfälle als vor der Pandemie

14 Todesopfer und 1600 Verletzte

In den vergangenen fünfeinhalb Jahren kosteten Alko-Unfälle auf Tirols Straßen 14 Menschen das Leben, mehr als 1600 wurden verletzt. Zwischen Tirols Bezirken gibt es große Unterschiede, berichtet der VCÖ. Im Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Kufstein mit 9,2 Prozent am höchsten und im Bezirk Imst mit 5,4 Prozent am niedrigsten.