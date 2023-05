Alkolenker (68) flüchtete im Zillertal vor Polizei

Bei einer schwerpunktmäßigen Alkohol- und Suchtgiftkontrolle in Uderns war der offenbar stark betrunkene Autolenker gegen 23 Uhr der Polizeistreife aufgefallen. An der Kreuzung der Dorfstraße mit der Zillertal Bundesstraße wollten die Beamten den Mann mit Blaulicht aufhalten. „Ein Polizeibeamter stieg aus dem Einsatzfahrzeug und gab dem Lenker ein Anhaltezeichen“, berichten die Ermittler in einer Aussendung, „der Pkw näherte sich mit geringer Geschwindigkeit dem Polizeifahrzeug an.“ Der Lenker dürfte den Beamten dann wahrgenommen haben. Er beschleunigte und fuhr auf den Mann zu. Dieser musste zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst zu werden.