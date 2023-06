Alkolenker krachte auf der A12 in Vordermann

Zu der Kollision kam es am Sonntag gegen 4 Uhr früh. Von Innsbruck kommend war ein 19-jähriger Einheimischer in Richtung Westen unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß eine 20-Jährige. Hinter dem Wagen der beiden fuhr ein 41-jähriger Bosnier. Aus bisher noch unbekannter Ursache krachte dieser im Gemeindegebiet von Zirl in das Heck des vorderen Autos. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und kamen am Pannenstreifen zum Stillstand.