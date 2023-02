Alkolenker zog Spur der Verwüstung, ging arbeiten

Ein zunächst unbekannter Alkolenker löste in der Nacht auf Donnerstag in St. Johann in Tirol eine große Suchaktion aus: Nachdem der Mann eine Spur der Verwüstung gezogen hatte und letztlich mit seinem BMW im Straßengraben gelandet war, machte er sich aus dem Staub. Nach einem stundenlangen Einsatz konnte der Gesuchte - ein 30-jähriger Deutscher - letztlich in den frühen Morgenstunden stark betrunken an seinem Arbeitsplatz angetroffen werden.