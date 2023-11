„Gratis Verhütung statt Abtreibungsregister“

Der Bericht über das geplante Abtreibungsregister schlägt hohe Wellen. SR Elli Mayr (SPÖ), die von der Gemeinde beauftragt wurde, den Resolutionsantrag gegen das Register der schwarz-roten Landesregierung zu übergeben: „Ich halte das Register für rausgeschmissenes Geld, das man lieber in Aufklärung an Schulen und kostenlose Verhütungsmittel investieren sollte. Kostenlose Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern sollten ebenfalls möglich gemacht werden!“